LIVE Italia-USA 4-4 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | mano per gli americani nell’ultimo end

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: Stone statunitense dopo 4 tiri dell’ultimo end 16.27: End annullato, adesso serve un mezzo miracolo agli azzurri per vincere questo match 16.25: Casa libera quando mancano gli ultimi due tiri, si va per l’annullamento dell’end che volevano gli Usa che potranno giocare l’ultimo end con laa disposizione 16.23: Viene tutto agli statunitensi oggi. Bocciata tripla e stone a punto per i nostri avversari. Così batterli è davvero dura… 16.18: Stone statunitense a punto quando mancano 8 tiri al termine dell’end 16.16: Due stone statunitensi a punto dopo 4 tiri del penultimo end 16.12: Retornaz prende il punto piazzando la stone al centro della casa, gli azzurri pareggiano quando mancano due end: 4-4 16.07: Ci sono due stone statunitensi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. C’è ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita valevole per la decima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59. Una stone statunitense a punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end 15.55: la bocciata arriva e gli Stati Uniti tornano a condurre per 3-4 15.54: Non ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita valevole per la decima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

Come finisce The Walking Dead: The Ones Who LIVE, qual è l'epilogo di Rick - Mentre ci interroghiamo sul perché gli spin-off di The Walking Dead tardino ad arrivare in Italia, la prima stagione della serie ... episodio di The Walking Dead: The Ones Who LIVE Attenzione, da ...serial.everyeye

Autismo, Fia e Rai insieme per la ricerca - ROMA – In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo la Fia, Fondazione Italiana Autismo, promuove azioni a sostegno della ricerca scientifica, che con validità e rigore ogni ...livesicilia

Concerti Black Sabbath Italia 2024: date, biglietti, prezzi e scaletta del tour per la reunion - Nella serie dei eventi dal vivo che vedranno il gruppo salire di nuovo sui palchi di tutto il mondo, scopriamo insieme quali sono le due città scelte come tappa in Italia, i biglietti e le ...tag24