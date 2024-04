LIVE Italia-USA 0-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli americani conquistano il primo punto

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21: Stone americana adopo i primi 4 tiri del secondo end 14.17: Gli Usa non annullano l’end ma si prendono ile passano a condurre 0-1 14.13: Una stone statunitense aquando mancano gli ultimi 4 tiri. Si va verso l’annullamento 14.10: Arman “restituisce” il regalo degli Usa che ne approfittano per liberare la casa dopo 8 tiri 14.07: Lungo il secondo tiro di Hamilton,con una stone dopo 4 tiri 14.04: Sta per iniziare il match, mano per gli Usa 14.01: La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry), sarà composta dai seguenti atleti: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz, con Francesco De ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita valevole per la decima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera.

