LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sono 5 i fuggitivi di giornata Il gruppo insegue a 3 minuti

14.58 Caduta in: coinvolti tre corridori, fra cui Ion Izagirre. 14.54110 i km all'arrivo! 14.51 Temperatura in corsa che si attesta sui 18°C. Meteo: variabile. 14.48 Media della prima ora di corsa intorno ai 41.400 km/h. 14.45 Ilè trainato dalla BORA – hansgrohe. 14.42 Il vantaggio deiora si attesta sui 3:30. 14.39 Meno di 120 km all'arrivo! 14.36 I 5 uomini in fuga: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 14.335 i corridori in fuga in questa frazione. 14.30 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla ...