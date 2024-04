LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | meno di 100 km all’arrivo! In 5 in fuga con 4? di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 I 5 fuggitivi proseguono di comune accordo, anche se Ivan Cobo non sembra pimpantissimo al momento. 15.10 Si procede in corsa, al momento si attraversa una fase di stallo. 15.07 Il gruppo ora è “scivolato” a 3:40. 15.04di 100 km! 15.01 Alexis Vuillermoz è passato per primo al traguardo volante di Kanbo, località nella quale poi è previsto l’arrivo divero e proprio. 14.58 Caduta in gruppo: coinvolti tre corridori, fra cui Ion Izagirre. 14.54 Sono 110 i km! 14.51 Temperatura in corsa che si attesta sui 18°C. Meteo: variabile. 14.48 Media della prima ora di corsa intorno ai 41.400 km/h. 14.45 Il gruppo è trainato dalla BORA – hansgrohe. 14.42 Ildei fuggitivi ora si attesta sui ...