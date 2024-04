LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | frazione con possibili attacchi da lontano Aggiornamenti dalle 14 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadeldei, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione. Si va da Ezpeleta a Altsasu, per un totale di 191 km, assai mossi: il terreno ideale perda, visti i continui saliscendi e le tantetà di imboscate sulle varie salite in agenda, con particolare attenzione al GPM del Lizarrusti (6,4 km con pendenza media del 4,7%), posto a 18 km dall’arrivo. Come sempre occhi puntati sugli uomini di classifica, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco ...