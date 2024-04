LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 85 km al traguardo! In testa restano in 4

Leggi tutta la notizia su oasport

15.19 Ivan Cobo perde contatto dal gruppo dei fuggitivi.quindi in 4 in avanscoperta: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 15.16 I 5 uomini in fuga sono: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 15.13 I 5 fuggitivi proseguono di comune accordo, anche se Ivan Cobo non sembra pimpantissimo al momento. 15.10 Si procede in corsa, al momento si attraversa una fase di stallo. 15.07 Il gruppo ora è "scivolato" a 3:40. 15.04 Meno di 100 km all'arrivo! 15.01 Alexis Vuillermoz è passato per primo alvolante di Kanbo, località ...