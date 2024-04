LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km al traguardo! Il gruppo sta per piombare sui fuggitivi

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Meno di 30 km all’arrivo! 16.40 Se ne va anche la terza ora di gara. Media di gara: 42.133 km/h. 16.37 Mancano circa 20 km alvolante di Ezpeleta. 16.34 Gap tra ie il: ora è 1:30. 16.31 Ora ilsta tirando veramente in maniera decisa: il ritardo daiè di meno di 2 minuti. 16.28 INEOS Grenadiers e BORA – hansgrohe si alternano in testa al. 16.25 Meno di 40 km all’arrivo! 16.21 Ricordiamo i 4di giornata: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 16.17 Ora piove pesantemente in corsa. 16.13 Alvolante ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Usa , partita valevole per la decima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel ... (sportface)

Borse europee girano in negativo dopo apertura in rosso a Wall Street - Girano nettamente in negativo le Borse europee, appesantite dall'avvio in rosso dei mercati americani. Milano, dopo una ripartenza poco mossa dopo la lunga pausa pasquale, scende dell'1%; calo di oltr ...rainews

Per Vasco Rossi 36 LIVE a San Siro, ecco l’omaggio di Milano - Il sindaco Sala ricorda la prima volta di Vasco allo stadio Meazza nel 1990, quando la struttura venne ristrutturata per l'occasione ...donnamoderna

Tekken 8: il Tekken Fight Pass è in arrivo, e i fan non la prendono bene - Bandai Namco sta per introdurre all'interno del suo Picchiaduro un modello in stile Battle Pass che non è stato ben accolto dalla community.everyeye