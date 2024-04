LIVE Fognini-Gaston 6-7 2-1 | ATP Marrakech in DIRETTA | break del ligure in avvio di secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Bellissima smorzata diin fase difensiva. 15-0 Servizio vincente per il tennista taggiasco. 2-1! Da 40-0 non molla Fabio e riesce a strappare la battuta all’avversario. 40-A Corre bene in avantisulla smorzata di: palla del contro-. 40-40 Imprecisione del francese con il dritto. A-40 Brutto errore con il rovescio per Fabio. 40-40 Servizio esterno e rovescio per. 40-A Sul nastro il rovescio di: quattro punti di fila e palla. 40-40 Molto aggressivocon il dritto: recupera da 40-0. 40-30 Costretto all’errore con il rovescio difensivo. 40-15 Doppio ...