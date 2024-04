LIVE Cobolli-Shelbayh | ATP Marrakech in DIRETTA | esordio del romano contro il giordano | wild card del torneo

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match del primo turno dell’ATP250 di(Marocco) tra Flavioe Abedallahdi questo. Il tennisfarà il propriosulla terra rossa sudafricana e sarà interessante verificarne la resa, dopo le buone cose fatte vedere nei primi mesi dell’anno sulle superfici più rapide. Sulla terra le qualità didovrebbero esprimere meglio, avendo più tempo nel colpire la palla e far valere le proprie traiettorie arrotate. Flavio ha fatto vedere poi, nel corso di questa primissima parte del 2024, grandi miglioramenti con il servizio che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Larga la risposta di rovescio, una barzelletta! 40-40 Servizio, dritto e smash! 40-A Risposta incisiva di rovescio. Ci riprova il britannico . 40-40 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Trova il coraggio e mette i piedi in campo Norrie, l’errore del romano è matematico. 15-30 Fuori giri con il dritto Cobolli. 15-15 Risposta incisiva ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Cobolli-Norrie , un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici di OA Sport! 01:59 Incredibile lo svolgimento. Dopo aver ... (oasport)

Cinque tornei LIVE su Sky questa settimana: dove vedere in tv e streaming - Il grande tennis prosegue senza soste: dopo la scorpacciata di Miami, si torna sulla terra rossa con tre tornei ATP di grande interesse. Si gioca a Marrakech, Estoril e Houston, con tanti azzurri in g ...sport.sky

Marrakech: al via Cobolli, Berretini e Sonego - Sono tre gli azzurri in gara nel tabellone principale del “Grand Prix Hassan II” (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che sidisputa sui campi in ...sport.tiscali

Tabellone Atp Marrakech: al via Sonego, Berrettini e Cobolli. Djere prima teste di serie - Il tabellone del torneo Atp 250 di Marrakech che vedrà al via tre tennisti italiani: Sonego, Berrettini e Cobolli.news.superscommesse