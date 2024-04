LIVE Berrettini-Shevchenko | ATP Marrakech in DIRETTA | primo turno insidioso per l’azzurro sul rosso marocchino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match deldell’ATP250 di(Marocco) tra Matteoe Alexander. Un esordioper il tennista romano, opposto al kazako che, in giornata, è in grado di battere chiunque per le soluzioni di cui è capace, specialmente dal lato del rovescio.dovrà quindi affrontare un rivale non semplice, su una superficie su cui non gioca da diverso tempo. Sarà interessante capire quale sarà la sua reazione sul, considerando anche la sua condizione fisica. Il romano è tornato nel circuito, disputando un ottimo Challlenger a Phoenix, dove si è spinto in ...