LIVE Berrettini-Shevchenko 6-2 | ATP Marrakech in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-2SET! Con il terzo ACE del suo incontro il romano porta a casa unparzialeto. AD-40 SET POINT. Sublime la demi-volèe di rovescio vincente di Matteo sul gran passante di rovescio dell’avversario. 40-40 Non passa questo rovescio in back del. AD-40 SET POINT. Servizio e dritto a bersaglio per. 40-40 ACE esterno provvidenziale del romano. Parità. 30-40 Sul nastro il rovescio dal centro di. 15-40 Due palle del controbreak. Rovescio incrociato vincente in contropiede del kazako, che prova a scuotersi. 15-30 E’ largo questo dritto incrociato di ...