LIVE – Berrettini-Shevchenko 6-2 6-1 | primo turno Atp Marrakech 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra rossa). Il bombardiere romano è in gara in virtù del ranking protetto. L’urna gli ha riservato il ventitreenne russo naturalizzato kazako, classificato nella top sessanta e, ormai da tanti mesi, affermatosi ai vertici del tennis mondiale. I due si sono incontrati lo scorso anno nei quarti di finale del Challenger di Phoenix, conche fu costretto a cedere in tre parziali. L’azzurro, nonostante il lungo periodo di assenza dalla competizione per via degli infortuni, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è l’accesso agli ottavi di finale dove, ...