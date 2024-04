L’Isola dei Famosi | la data del ritorno in tv

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente ladella messa in onda dedeisi avvicina sempre di più. Il reality di Canale 5 quest’anno tornerà con un cast totalmente rinnovato e tantissime sorprese per il pubblico. Il countdown è già iniziato: ecco laufficiale del. Ormai, ildedeiè imminente. Mancano solo poche settimane, visto che la messa in onda del Grande Fratello si è ormai conclusa. Alfonso Signorini, lascerà quindi il posto in prime time a Vladimir Luxuria, che quest’anno debutterà alla conduzione del reality. Ecco qual è laufficiale della messa in onda.dei: ladi inizio, foto Instagram – ...

Tutto è pronto per la nuova edizione de L’ Isola dei Famosi che prenderà il via lunedì 8 aprile. Prenderà il via lunedì 8 aprile L’ Isola dei Famosi 2024 , in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ... (2anews)

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara alla partenza ora che tutto è pronto. Sia la conduzione che il cast dei naufraghi, non a caso, sono stati svelati , motivo per cui non si aspetta ... (anticipazionitv)

Artùr Dainese è stato indicato come naufrago per la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi , che si appresta a catturare l’attenzione del pubblico di Canale 5 a partire dall’8 aprile 2024 . ... (anticipazionitv)

L’Isola dei commissari straordinari: sono più di quattrocento, ma per la politica non bastano mai - E dire che oggi la Sicilia è sempre più la regione dei commissari straordinari e la polizia non c’entra niente, non parliamo di antimafia o lotta al crimine. In Sicilia appena c’è qualcosa che non va, ...meridionews

Terra amara, appuntamento 4 aprile: Abdulkadir respinge Betul, Colak minaccia Sermin - Molto presto uno dei protagonisti di Terra amara sarà tra i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei famosi. Aras Senol, colui che interpreta Cetin, è stato confermato nel cast del reality show.it.blastingnews

GFVip, ex vincitore del programma sulla sua nuova carriera in tv: "Sono scoppiato a piangere" - L'ex vincitore del GFVip, Tommaso Zorzi, ha iniziato un nuovo programma in tv: ecco cosa ha raccontato dell'esperienza!comingsoon