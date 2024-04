L’Isola dei Famosi 2024 | chi è Aras ?enol | età | origini | professione | social e vita privata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 2 aprile 2024)è il primo naufrago confermato dai canali ufficiali dedeie a partire da lunedì 8 aprilelo vedremo in Honduras con il resto del cast. Se vi sembra di averlo già visto da qualche parte non è solo un’impressione, perché l’attore turco è già apparso sul piccolo schermo di Canale 5 grazie al suo ruolo di Çetin Ci?erci nella serie Terra Amara ed è stato anche ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ora che la sua avventura nel reality Mediaset sta per cominciare, vediamo cosa c’è da sapere sul suo conto.dei: biografia diNato il 4 luglio 1993 ad Istanbul,è un talentuoso attore, modello ed ex atleta di 30 anni. ...