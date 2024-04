L’Iran ha avvertito la Russia della minaccia alla sicurezza prima dell’attentato a Mosca

Raid di Israele su Damasco, Teheran: "La risposta sarà dura" - Teheran ha tutta l'intenzione di rispondere nella maniera più dura possibile all'attacco di Israele al raid su Damasco ...notizie

Raid su Gaza, uccisi 7 operatori umanitari che distribuivano aiuti. Israele: "Tragico incidente" - Sono sette le vittime che lavoravano con la ong World Central Kitchen, che insieme alla spagnola Open Arms ha portato il primo carico di aiuti dal mare a ...huffingtonpost

Guerra Ucraina, Mosca: "Citeremo in giudizio Kiev per terrorismo" - La Russia insiste sulla pista ucraina per l'attacco alla capitale russa, ribadendo che "gli investigatori hanno trovato prove. Mosca chiede di estradare il capo degli 007 per l'attentato al Crocus Cii ...tg24.sky