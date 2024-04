L' ipocrisia delle proteste contro gli atenei di Israele Nessuno contesta chi collabora con i regimi

(Di martedì 2 aprile 2024) I collettivi universitari non si scandalizzano per gli accordi accademici con Iran, Russia, Corea del Nord e Cina. Con i ricercatori di Tel Aviv scoperte su ambiente e medicina. I registi degli scontri? Fan dei brigatisti

Il Sudafrica “sta funzionando come braccio legale di Hamas“. A dirlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Haiat, in merito al Processo per genocidio nei confronti di ... (secoloditalia)

Roma, 26 feb – In questi giorni di polemiche seguite ai fatti di Pisa e Firenze, dove la polizia in tenuta antisommossa ha caricato alcune manifestazioni di Studenti pro-Palestina, il dibattito ... (ilprimatonazionale)

In anteprima il video "Temporale" del cantautore Andrea Galderisi - Milano, 2 apr. (askanews) - "Temporale" è il nuovo singolo di Andrea Galderisi, un brano che parla delle esperienze vissute nell'ultimo periodo dal cantautore cremonese, di come sono cambiati i rappor ...quotidiano

Maurizio Battista al Teatro Cartiere Carrara con “Ai miei tempi non era così” - Tra questa e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell'ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale. La sala del teatro riproduce ...firenzetoday

100 anni di Marlon Brando. La lista delle sue migliori interpretazioni - Il 3 aprile 2024 ricorre il centesimo anniversario dalla nascita di Marlon Brando. Omaggiamo il grande attore ricordando le sue migliori interpretazioni ...artribune