(Di martedì 2 aprile 2024) Dimarco all'inizio e Sanchez alla fine: nerazzurri sul velluto. La difesa d'ufficio di Marotta per Acerbi, ma sul mercato...

Ci sono nuove indicazioni che possiamo prendere in esame oggi a proposito del tanto atteso iPhone 16 Pro. Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi prodotti Apple, ma sul ... (optimagazine)

A ottant’anni di distanza, con l’esaurirsi dei testimoni, un grande film di Jonathan Glazer racconta Auschwitz senza entrarci mai, perché la memoria non è cristallizzarla ma ricrearla. Solo così ... (huffingtonpost)

L'Inter va a memoria - L'Inter torna a vincere dopo il ko di Madrid e l'inciampo col Napoli, riportando così l'elastico scudetto col Milan a 14 lunghezze ...ilgiornale

Serie A, Inter-Empoli 2-0: decidono Dimarco e Sanchez - Dopo il pareggio col Napoli, l 'Inter torna a correre in vetta alla classifica. Nella 30.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte l'Empoli 2-0, si porta 79 punti e rispedisce il Milan a -14.sportmediaset.mediaset

Per 50 milioni è tutto vostro: Inter, pronto l’affondo per il capitano rivale | La diretta avversaria lo lascia partire - L'Inter ha preso la decisione: affonderà il colpo per il capitano della rivale, la cui valutazione si aggira sui 50 milioni di euro ...ilgiornaledellosport