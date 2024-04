L’Inter c’è | altro che tabelle! Una risposta a chi aveva sparlato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024)ha ripreso dopo la sosta per le nazionali con la vittoria per 2-0 di ieri sera sull’Empoli. Un successo che – finalmente – permette di tornare al calcio giocato, dopo oltre quindici giorni in cui si era parlato di molto. QUELLO CHE SERVIVA – Inter-Empoli 2-0 si può definire la partita della ripartenza. Non che sia necessario, per una squadra prima in classifica a +14 sulla seconda con otto giornate ancora da disputare, ma era quello che serviva. E serviva farlo velocemente, per cancellare venti giorni di rogne in cui si era parlato di moltonon vinceva dal 9 marzo, lo 0-1 al Bologna targato Yann Bisseck. Poi la rovinosa eliminazione ai rigori in Champions League contro l’Atlético Madrid e il pareggio per 1-1 contro il Napoli. Partita di cui tutti si ricordano non il risultato ma le ...