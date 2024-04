(Di martedì 2 aprile 2024) "Sono molto, ringrazio davvero il presidenteRepubblica per il suo coinvolgimento".ha saputodel Quirinale al padre Roberto e ha voluto ringraziareper la sua vicinanza: "Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità", ha fatto sapere la prof di Monza detenuta a Budapest da più di 13 mesi con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra. Il padre Roberto ha spiegato che "sta bene e si sta riprendendo". Nell’udienza di giovedì scorso il giudice Josef Sós ha negato la richiesta di passare ai domiciliari perché ci sarebbe il pericolo di fuga. Gli avvocati hanno presentato ...

Si è aperto lunedì 29 gennaio il processo penale a Ilaria Salis , l’insegnante di 39 anni di Monza detenuta da quasi un anno a Budapest, in Ungheria , con l’accusa di aver aggredito due estremisti ... (ilgiorno)

Ilaria Salis è una insegnante 39enne di Monza che si trova in carcere a Budapest con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti. La sua storia sta... (ilmessaggero)

Ilaria Salis ha scritto una lettera per denunciare le condizioni in cui vive nel carcere di Budapest : "Oltre alla cimici, nelle celle e nei corridoi è pieno di scarafaggi . Invece nel corridoio ... (ilgiornaleditalia)

L’insegnante in carcere. Ilaria Salis: grazie Mattarella: "Contenta della telefonata" - Tobias Edelhoff è in carcere in Ungheria dopo una condanna a tre anni ... Nei giorni scorsi è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "L’Ungheria deve rispettare i diritti dei ...quotidiano

Caso Salis, i prossimi passi della difesa di Ilaria - Ad aprile l’appello per la richiesta di domiciliari, il 24 maggio la terza udienza del processo con l’audizione dei primi testimoni ...ilsecoloxix

Ilaria Salis ringrazia Mattarella: “Impressionata dalla sua telefonata così rapida” - L'insegnante e attivista antifascista rinchiusa in carcere a Budapest da oltre un anno ha mandato un sentito ringraziamento al Presidente Mattarella che l'altro giorno dopo l'udienza ha chiamato il su ...dire