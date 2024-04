L’iniziativa La festa dell’atletica delle Marche Tanti premi per i maceratesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Sabato alle 17 al PalaCasali di Ancona ci sarà la. In questa occasione sarannoati gli atleti che si sono maggiormente distinti per i risultati ottenuti nella scorsa stagione: campioni italiani di ogni categoria, maglie azzurre, primatisti regionali, atleti master campioni italiani e internazionali, oltre ai vincitori del campionato di società ragazzi supermultiplo. Sarà anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai migliori club marchigiani. Un appuntamento per celebrare i successi raggiunti, ma anche un momento conviviale con banchetto e musica per ritrovarsi tutti insieme al termine della cerimonia. Ecco iatisocietà dlela provincia ricordando che la maceratese Denise Tappatà è tesserata per la Sef Stamura ...