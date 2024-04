L’infortunato beukema si scatena tra video ed esultanze Sam super tifoso in tribuna | ora tenta il recupero

(Di martedì 2 aprile 2024) Ieri si è calato perfettamente nei panni del, girandodel Dall’Ara in festa dal suo posto in, circondato dai famigliari che hanno approfittato della Pasqua per fare un blitz sotto le Due Torri e riaprire la casa di Riccione. Da oggi invece Sama Casteldebole ricomincerà la rincorsa alla piena efficienza fisica perduta. La tendinopatia al flessore destro che lo tormenta da qualche giorno è un malanno che lo staff medico terrà monitorato giorno dopo giorno, sperando che le terapie del caso accorcino il percorso di. Ad oggirischia di saltare anche il viaggio di domenica a Frosinone. Ma visto illampo di Zirkzee, con gli olandesi mai dire mai.

