L’imitazione della d’Urso in Rai è un trionfo | frecciate a Myrta e Pier Silvio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) Stasera Tutto è Possibile è tornato con la decima edizione e fortunatamente ha fatto il suo comeback anche Vincenzo De Lucia. L’attore ci ha regalato una nuova imitazione di Barbaracon tanto di look ‘revenge dress’ che Carmelita sfoggiato il mese scorso a Domenica In. In questa imitazione non sono mancate shade ironiche aMerlino,e “all’altro luogo”. Momenti così riusciti che sono anche stati i più commentati sui social. Ancora una volta Vincenzo ha dato prova del suo grandissimo talento, visto che è riuscito a portare in scena una Barbara che è più Barbaravera Barbara. #Staseratuttoèterribile #STEP #Staseratuttoepossibile: la nuva edizione da lunedì 1 aprile alle 21.00 su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/sHalx0kEx3 — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) March 30, ...