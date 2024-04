Limatola | arriva la data dell’evento di Rosa Avilla nella ‘sua’ terra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“il momento di vivere da sveglia un vecchio sogno! Due spettacoli in Italia in due mesi! Felice, emozionata e realizzata! Ma soprattutto mi sento immensamente grata! La gratitudine include te che mi incoraggi sempre! Grazie mille!”. Con questo messaggiol’annuncio tanto atteso che finalmente il sogno disi può realizzare, la possibilità di esibirsi in Italia e, in special modo,sua. Sono state, infatti, rese note, le date dei concerti che la cantante italo-brasiliana sosterrà nel Belpaese e tra queste spicca ladi, la sua, quella alla quale ha dedicato proprio una melodia. Un concerto evento in piazza San Tommaso Apostolo il 18 di maggio. L’ultimo ...