Lifting | una faccia che mi somigli

(Di martedì 2 aprile 2024) Ilè l'intervento principe per i chirurghi plastici, ed è sempre molto richiesto dai pazienti: ecco i consigli del nostro esperto L'articolo proviene da Novella 2000.

pelle secca, discromie, colorito spento e piccole rughe: la soluzione sono le Creme effetto lifting , perfette per regalare luminosità e freschezza al viso . Con il passare degli anni il viso perde la ... (dilei)

Porto, lavoratori in lotta. Sciopero sulle banchine per maggiori tutele - I sindacati di categoria sostengono la protesta delle maestranze. Chiedono adeguati rinnovi salariali al passo con il costo della vita.msn

Campionessa di PowerLifting. Pesa meno di 50 chili ma ne solleva tre volte di più - Pesa meno di 50 chili ma ne riesce a sollevare oltre tre volte di più. Campionessa di PowerLifting. Pesa meno di 50 chili ma ne solleva tre volte di più E’ montesirese la più forte atleta di Powerlift ...primamonza

Crema viso effetto Lifting: come applicarla per vedere (subito) i risultati - La creme cosiddette liftanti fanno molto, già dalle formule. Ma imparare come applicarla al meglio dà risultati visibili, subito ...iodonna