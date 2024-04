Licia Colò al Centro Commerciale Campania per una giornata con gli amici a 4 zampe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 aprile 2024) Marcianise. Ildi Marcianise, in provincia di Caserta, è pronto a ospitare un evento dedicato ai nostria quattroe alle loro famiglie. Sabato 6 aprile sarà unaindimenticabile, ricca di attività e divertimento per tutti. Glianimali e i loro padroni potranno trascorrere ore felici e incontrare, l’esperta giornalista e divulgatrice. A partire dalle 10 del mattino, in Piazza Centrale, sarà presente un veterinario pronto a rispondere a tutte le domande sulla salute dei nostri adorati animali domestici. Previsto anche un percorso di agility dog, toelettatura e sessioni di attivazione mentale. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, Piazzadiventerà un ...