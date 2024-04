Licenza di uccidere | Israele fa fuori 7 operatori umanitari Così a Gaza perde per sempre la sua legittimità morale

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 2 aprile 2024) Mentre le rovine di quel che resta del consolato iraniano, distrutto da un attacco aereo israeliano a Damasco, ancora fumavano, ieri sera asette membri dello staff dell’ONG americana World Central Kitchen sono stati uccisi in un attacco mirato da parte dell’esercito israeliano. I volontari uccisi provenivano dalla Palestina, dall'Australia, dalla Polonia, dal Regno Unito e da una doppia cittadinanza statunitense-canadese. L’esercito diparla di “tragico incidente” e assicura che aprirà un’inchiesta. Ma questa non è la prima violazione dei diritti internazionali da parte di, e non sarà nemmeno l’ultima, nonostante le reiterate richieste di fermare “queste uccisioni indiscriminate” a. Segui su affaritaliani.it