L' IA che clona le voci è preoccupante Ma se appartiene a OpenAI lo è ancora di più

(Di martedì 2 aprile 2024) L'azienda che ha creato ChatGpt ha svelato Voice Engine, un nuovo strumento capace di imitare una voce dopo averla ascoltata per soli 15 secondi. La nuova IA avrà un ruolo chiave nella diffusione della conoscenza e nell'abbattimento delle barriere linguistiche, ma potrebbe...

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Un inverno con tante bronchioliti in Italia nei bambini piccoli, causate dal virus respiratorio sinciziale senza avere per ora armi efficaci. "L'anticorpo ... (ilgiornaleditalia)

“Nel bosco i pioppi ballano l’uno con l’altro”, recita una poesia di Federico Garcia Lorca. E ballano al vento anche le foglie di Pando, in una danza collettiva di pioppi tremuli che formano ... (ilfattoquotidiano)

La società fondatrice di ChatGPT si avventura in un’altra affascinante ma pericolosissima scoperta tecnologica Il progresso tecnologico è una delle fortune di cui l’uomo può godere. Fondamentale per ... (notizie)

ASUS ROG MJOLNIR: in arrivo una power station per videogiocatori - Non è un pesce d'aprile: così ASUS ROG preannuncia la presentazione al Computex 2024 di ROG MJOLNIR, una power station che si rifà l'arma tipicamente brandita da Thor nella mitologia norrena.auto.hwupgrade

ASUS ROG Rapture GT-BE98: il Wi-Fi 7 è tra di noi - Abbiamo provato in vari contesti il Router ASUS ROG Rapture GT-BE98, destinato a un pubblico di giocatori enthusiast. Con una velocità dichiarata di 11529 Mbp/s, questa soluzione ci permette di entrar ...hwupgrade

Smart Factory Business: la nuova divisione di LG dedicata alle soluzioni per la fabbrica intelligente - L'azienda rafforza la sua area B2B con una nuova divisione dedicata all'automazione di fabbrica. Fra le tecnologie chiave intelligenza artificiale, IoT, robot, digital twin. Obiettivo: arrivare a un f ...edge9.hwupgrade