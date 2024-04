L’exploit di civitanova ha gasato il gruppo | mister giuliodori | una prestazione gagliarda» Il Castelfidardo sogna in grande e attende la Maceratese per spiccare il volo

(Di martedì 2 aprile 2024) Il. Ancora di più doponell’ultimo turno in casa dell’ex capolista dell’Eccellenza, la Civitanovese. Un esame di maturità superato alladalla formazione fidardense che non sbaglia una partita da inizio febbraio, a Montefano. Poi sono arrivate tre vittorie e altrettanti pareggi che hanno permesso ai fidardensi di salire in quinta piazza. I tifosino, mentre la squadra si concentra. Al Mancini si continua a lavorare nonostante la pausa di due settimane, uno stop per il torneo delle Regioni e per le festività pasquali. In vista della ripresa del torneo, domenica 7 aprile, con la sfida casalinga contro la, che metterà in palio altri punti con vista playoff. Ma prima di pensare al futuro è doveroso uno sguardo al passato, alla vittoria di ...

Volley: Milano e civitanova portano la serie a gara-5. A1 femminile, definiti i playoff - civitanova ha sconfitto Monza per 3-2 (25-18; 23-25; 25-22; 18-25; 15-13) nella gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto. La Lube è così riuscita a completare la rimonta, la serie è ora in per ...informazione

Lube civitanova senza alternative: per restare in gioco serve l'exploit in Brianza - MONZA - E' un altro pomeriggio verità per la Lube e anche stavolta bisognerà fare il massimo e se possibile anche di più. Già, perchè per non chiudere ...corriereadriatico

Volley, domenica di passione tra Milano e Monza: va in scena gara4 dei playoff scudetto di Superlega! - Trento, con la finale di Champions già in tasca, e Perugia guardano interessate, le altre protagoniste ancora in corsa dei playoff scudetto di Superlega saranno impegnati in una gara4 da brividi, sia ...oasport