L’evento | FINO A GIOVEDì Cimeli | ricordi | emozioni | apre la mostra amarcord | Antonio 70» | la collezione che racconta il Capitano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dall’incontro e dall’amicizia tra un grande campione e un grande collezionista nasce l’esposizione dedicata ai 70 anni di Giancarlo Antognoni, “l’unico 10” come cantano i tifosi viola. Se Antognoni è, ovviamente, il grande campione in questione (sempre e comunque nel cuore del popolo gigliato), il grande collezionista è Simone “Miccia” Perini ed è proprio grazie ai tantida lui raccolti negli anni che è stata possibile questa straordinariain programma a Villa Arrivabene (la sede del Quartiere 2, in piazza Alberti) da oggi4 aprile. Stamani alle 10.30 si terrà l’inaugurazione dell’esposizione alla presenza di Antognoni e di tanti ex calciatori, viola e non solo: un modo particolare per fare ad “” gli auguri per il suo 70esimo compleanno festeggiato ieri, 1 aprile. ...