Letizia e Leonor di Spagna | complicità mamma figlia tra la folla di Madrid

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 aprile 2024) Sugli sguardi complici tradie re Felipe si sono sprecati fiumi d’inchiostro. Un po’ meno su quelli tra la principessa e la regina. Lo scorso weekend, invece, a conquistare i sudditi è stata proprio l’intesa tra la ragazza e la madre, particolarmente affiatate durante un’apparizione a sorpresa della royal family a un evento alegato alla Settimana Santa. La royal family spagnola a sorpresa alla processione del Sabato Santo Tra ladi curiosi, avrebbero potuto passare in incognito. È bastato, però, un breve passaparola per capire che, in mezzo alle persone radunatesi sabato scorso nelle strade diper assistere alla partenza della Vergine ...