(Di martedì 2 aprile 2024)non vede l'ora di tornare nei panni di Padre Gabriele Amorth per raccontare nuove storie incentrate sulle gesta del celebreanticipa che L'delpotrebbe essere l'inizio di una vera e propria saga horror a tema demoniaco, quantomeno di una. Con un modesto budget di 18 milioni di dollari, il film è riuscito a incassare oltre 77 milioni. Una performance così lucrosa al botteghino ha spinto la produzione a mettere in cantiere un sequel. Ma secondo la star australiana, questo sarebbe solo l'inizio. Durante un'intervista con The Six O'Clock Show,ha anticipato i piani originali del franchise, spiegando che la visione ambiziosa è stata temporaneamente ...

C’è un vulnus per l’Italia del Biathlon femminile nell’ambito dei Mondiali. Verrà affrontato subito, nell’imminente weekend. Parliamo di un contesto in cui le azzurre non sono mai state in grado di ... (oasport)

L'esorcista del Papa, Russell Crowe: "Forse realizzeremo una trilogia" - Russell Crowe non vede l'ora di tornare nei panni di Padre Gabriele Amorth per raccontare nuove storie incentrate sulle gesta del celebre esorcista.movieplayer

Omen - L'origine del presagio: la regista vuole unirsi al franchise de L'esorcista - la regista infatti vorrebbe entrare a far parte del mondo de L'esorcista. "Oh cielo, sì", ha risposto la Stevenson quando le è stato chiesto se ci fossero altri franchise horror di cui le piacerebbe ...movieplayer

L'esorcista 2, la regista di The First Omen bussa a Blumhouse: "Fatemi dirigere il sequel" - La regista Arkasha Stevenson, in uscita col nuovo horror The First Omen, si è candidata per il sequel de L'esorcista: Il credente.cinema.everyeye