L’Empoli lotta ma deve arrendersi L’Inter mostra tutta la sua forza A San Siro arriva il quarto ko di fila

(Di martedì 2 aprile 2024) di Simone Cioni MILANO L’ex Dimarco, dopo lo strepitoso sinistro all’incrocio che decisa la gara di andata, si ripete anche al ritorno aprendo il 2-0 con cuibatte, ma gli azzurri escono a testa altissima dal campo più difficile della Serie A,ndo come chiede spesso Nicola l’entusiasmo e la voglia di portare la propria identità ovunque. Al Meazza contro la capolista gli azzurri tengono bene il campo ed affrontano con personalità e spirito propositivo i primi della classe. Nicola sceglie Simone Bastoni, suo l’ultimo gol azzurro nella vittoriosa trasferta di Sassuolo, per sostituire lo squalificato Maleh in mezzo al campo e si mette a specchio del, con Zurkowski mezzala destra e Cambiaghi più vicino a Niang, anche se i due attaccanti svariano molto per non dare punti di riferimento. ...