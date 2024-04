L’elisoccorso del Levante Il progetto resta a terra | Tante parole | pochi fatti

(Di martedì 2 aprile 2024) La primavera è da poco arrivata ma l’elicottero tanto atteso, più volte annunciato e promesso, ancora non ha spiccato il volo. A segnalare il ritardo nel cronoprogramma dell’inizio dell’imporservizio di elisoccorso neldella liguria è stato il consigliere ragionale di opposizione Davide Natale. Il segretario regionale del Partito democratico, in, calendario alla mano, ha evidenziato che con la fine di marzo è stata sancita la mancata partenza deldi elisoccorso previsto da Regione Liguria grazie all’accordo raggiunto con l’Aeroclub Lunense. "Con marzo – spiega lo stesso Davide Natale – se ne va l’ennesima scadenza fissata dalla giunta Toti perattivare una base pernelligure. Negli ultimi 18 mesi tanti spono stati i sopralluoghi e ...

