Smart Factory Business: la nuova divisione di LG dedicata alle soluzioni per la fabbrica intelligente - L'azienda rafforza la sua area B2B con una nuova divisione dedicata all'automazione di fabbrica. Fra le tecnologie chiave intelligenza artificiale, IoT, robot, digital twin. Obiettivo: arrivare a un f ...edge9.hwupgrade

OpenAI, l'IA che clona le voci è pronta, ma la società ha paura a rilasciarla - 29 MAR Tesla spinge la produzione del Cybertruck, ma la qualità ne risente 29 MAR Xiaomi spacca il mercato: l'elettrica SU7 colleziona 50.000 ordini in 27 minuti 29 MAR NIO inizia la produzione del ...hwupgrade

L’elettrica di Xiaomi è già un successo: 90.000 prenotazioni in poche ore. E l’azienda vola in Borsa - In poco più di un week-end, Xiaomi ha già registrato un impressionante numero di prenotazioni per la berlina SU7. E il titolo vola in borsa: Xiaomi ora vale più di General Motors e Ford.dmove