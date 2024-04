“Legends – Ci vediamo a Napoli” | Pellegrini e Iezzo ospiti della nuova puntata su Sportface TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) La pesante sconfitta contro l’Atalanta rischia di compromettere del tutto la stagione del. L’Europa è sempre più lontana e il sogno di ripetere un’annata incredibile come quella dello scudetto sta assumendo sempre più le sembianze di un incubo. Il passo falso contro i bergamaschi, le chance europeesquadra di Francesco Calzona e tanti altri saranno i temi dell’ottavadi ‘– Ci’, in onda mercoledì 3 aprile alle ore 20:00 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), NapoFlix (canale 86) e sulla piattaformaTV (tv..it). Per l’occasione, la padrona di casa Jolanda De Rienzo, accompagnata come sempre dai suoi fedeli compagni di viaggio Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, accoglierà in ...