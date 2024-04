Lega | lettera a Salvini firmata anche dal sindaco di Lazzate | “No a estremismi | a Vannacci e Udc”

(Di martedì 2 aprile 2024) C’èilleghista di, Andrea Monti tra iri dellaindirizzata a Matteoper chiedere un cambio di linea in vista delle Europee. No agli, no ae all’alleanza con l’Udc. Sono questi alcuni dei temi affrontati nellache vede la firma tra gli altridi ...

Benji e Fede tornano insieme per un tormentone estivo? Sembra che Mascolo le stia provando tutte per recuperare il rapporto con l’ex collega … Già nel 2022 si era vociferato di un ritorno del duo ... (donnapop)

Un' Automobile letteralmente smontata e abbandonata per strada alla Romanina , periferia di Roma. Lo scatto è stato pubblicato sui social.Continua a leggere (fanpage)

Michele Pellegrino mezzo secolo di fotografia e novant’anni di vita a Torino - Michele Pellegrino ha compiuto da poco 90 anni. La mostra che Camera - Centro Italiano per la Fotografia gli dedica riassume in 50 scatti oltre mezzo secolo di percorso creativo ...artribune

Castellammare - PD, Vicinanza accetta la candidatura a sindaco: «Sono a disposizione» - Lo scrive, in una lettera aperta alla città ... con il secessionismo egoista della Lega nordista, si prepara un periodo ancora più buio per il Mezzogiorno d'Italia. Castellammare non può restare a ...stabiachannel