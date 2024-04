Lega | lettera a Salvini firmata anche dai sindaci di Lazzate e Senago | basta estremismi | no a Vannacci e Udc

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 2 aprile 2024) Ci sonoleghisti ditra iri dellaindirizzata a Matteoper chiedere un cambio di linea in vista delle Europee. No agli, no ae all’alleanza con l’Udc. Sono questi alcuni dei temi affrontati nellache vede la firma tra gli altri...