Lega | 21 dissidenti scrivono a Salvini | “Basta con Afd e Le Pen in Europa Vannacci? Estraneo al nostro movimento”

(Di martedì 2 aprile 2024) Un pezzo dellaè in rotta con il segretario. Non che non fosse chiaro dopo i tormenti e i conflitti delle ultime settimane: dal Veneto al congresso, dalle regionali alle liste per le Europee. Ora 21 tra ex deputati, segretari e amministratori del Carroccio hanno messo tutto nero su bianco scrivendo una lettera per contestare la linea di Matteo. Le loro richieste? Tornare al “pragmatismo” del vecchio partito “che ci ha sempre portati alla ricerca di collocazioni utili al raggiungimento degli obiettivi”, si legge nel documento. Non mancano poi gli attacchi agli alleatiani in(i tedeschi dell’Afd e Rassemblement national di Marine Le Pen): “Allontanare chi non ha la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche”. E, infine, smettere di cercare personaggi come il generale Roberto ...