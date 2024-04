L’educazione sessuale e l’ipossifilia

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel fine settimana una tragica notizia ha fatto il giro delle redazioni italiane, una notizia che raccontava della morte di un giovane. Già da subito oltre alla notizia quasi tutte le testate riportavano una frase, probabilmente presa dai primi che hanno rilanciato la notizia: Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, o se il ragazzo sia rimasto vittima di un infausto gioco legato alla partecipazione a qualche videochat dove gli iscritti sono indotti a commettere atti autolesionistici anche fino a togliersi la vita. Se non è chiaro, perché parlarne? Se non è chiaro, perché piantare idee di questo genere nella testa di altri genitori? Noi ovviamente non sappiamo come siano andate le cose e lungi da noi voler scrivere qualcosa senza avere fatti a sostegno. Quello che però sarebbe bello è che nel nostro Paese certe cose smettessero di essere sussurrate nei corridoi, e ...

Arkadiko Film Festival, in streaming il Festival online di MYmovies che racconta e unisce l’Europa - Per tutto il mese di aprile saranno disponibili, in streaming sulla piattaforma MYmovies ONE, 12 lungometraggi da non perdere, 6 contemporanei e 6 classici.repubblica

Genitori e figli, lezioni per educare. Task force di Comune e scuole - Il Comune di San Casciano organizza incontri con esperti sull'educazione genitoriale. Temi trattati: valori, emozioni, relazioni familiari. Eventi gratuiti con professionisti.lanazione

Émile Soleil scomparso in Francia nel luglio 2023: trovate le sue ossa, si indaga sul nonno materno - I resti sono stati individuati in una zona del villaggio di Haut-Vernet, vicino al Piemonte, già setacciata dalla gendarmeria francese quasi un anno fa. Le indagini si concentrano sulla famiglia e in ...corriere