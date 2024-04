Lecco punto inutile E i tifosi contestano ancora Di Nunno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)Un pareggio che sa di… resa! L’1-1 casalingo conquistato ieri pomeriggio in casa contro il Cittadella serve a poco ad unche, ultimissimo della classe, avrebbe dovuto vincere contro i veneti per tenere accesa la fiammella della speranza. Il pari di ieri, il secondodel 2024, è in pratica una condanna per la squadra di Aglietti che non ha demeritato, pur tirando in porta col contagocce, ma che ha beccato l’ennesimo gol su palla inattiva, il 24° stagionale per un record negativo che ha pochi eguali. Da segnalare a metà del primo tempo il coro deidelche invitavano il patron Diad andarsene. Le trattative per la cessione del club sono in un momento di stallo. Intanto daldi vista sportivo, la C è dietro l’angolo. Dopo un paio ...