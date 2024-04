Lecce Roma | ahi | è finito l’effetto De Rossi?

(Di martedì 2 aprile 2024), il Corriere dello Sport duro con Dedopo il pareggio contro ile in vista del derby con la Lazio «Caro Ddr, il gioco è»: è il titolo del commento di Marco Evangelista sul Corriere dello Sport a proposito del punto guadagnato dalla, che significa soprattutto averne persi

Lecce-Roma , partita della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il VIDEO con gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare di ... (inter-news)

Roma, De Rossi prepara il derby: Pellegrini e Dybala tornano con la Lazio - RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, la Roma farà ingresso questa mattina al Fulvio Bernardini per preparare subito la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle ...lalaziosiamonoi

Lecce-Roma 0-0: la FOTOGALLERY di CalcioLecce - Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (37’st Venuti); Almqvist (16’st Banda), Ramadani, Blin, Dorgu (27’st Oudin); Krstovic, Piccoli ...calciolecce

Roma frenata a Lecce: Champions League a rischio - Che fosse una partita complessa fin dalla vigili era sotto gli occhi di tutti. Il Lecce lotta per salvarsi e, dunque, non poteva far altro che giocare contro ...footballnews24.eu