Le Università si infiammano chiedendo la fine del massacro a Gaza e il governo vuole censurarle

(Di martedì 2 aprile 2024) Prima l’occupazione dell’di Torino, poi quella de La Sapienza a Roma e, in ultimo, la mozione presentata dagli studenti della Scuola Normale di Pisa che rivaluta il bando Maeci Italia-Israele e impegna l’Ateneo a evitare ogni forma di collaborazione con la filiera bellica e la produzione di tecnologie a scopi militari o di oppressione della popolazione civile. Continua la protesta del mondo accademico italiano contro ilin corso nella Striscia diE ancora la decisione dell’per gli stranieri di Siena, guidata dal rettore Tomaso Montanari, di sospendere la didattica il prossimo 10 aprile in coincidenza con ladel Ramadan e anche per la festa ebraica del Kippur. Insomma continua, in vario modo, la protesta del mondo accademico che chiede di fermare il ...