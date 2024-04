Le tradizioni da celebrare Dalla Filarmonica alla Street Band Sono due secoli di storia

(Di martedì 2 aprile 2024) Duedida festeggiare. Ad Arcidosso nel 1824 nacque una Societàcon lo scopo di "Rallegrar di armonia il paese". Oggi l’eredità di questo corpoistico è la Arcidossoe sabato, in sala consiliare sarà festeggiato il bicentenario. Nei primi anni del 1900 ad Arcidosso oltrea tradizionale se ne formano altre due: la "a Giuseppe Garibaldi" ed in seguito la "Fanfara del Fascio". Dopo quasi 150 anni di ininterrotta attività ebbe un periodo di assenza dellaa dal 1971 al 1984, anno in cui si ricostituì e affiancando strumenti folkloristici a quelli tradizionali prese il nome di "a Folkloristica per Rallegrar le Genti". Per qualche anno ebbe ...

La Donazione della Santa Spina - Il rullo dei tamburi e i figuranti in costume, le trombe che risuonano per le vie del borgo. Sacro e profano si fondono a Montone, come da tradizione, per celebrare la Donazione della Santa Spina. Sim ...rainews

Le origini incerte del pesce d’aprile: una tradizione enigmatica - di Maria Cristina Miragliotta - Le origini precise del pesce d'aprile sono incerte e oggetto di dibattito tra gli storici. Tuttavia, diverse teorie ...canalesicilia

Udine. Fieste de Patrie dal Friûl , tra concerti, eventi e laboratori per bambini - È quanto prevede, in aggiunta alle tradizionali cerimonie istituzionali, il ricco calendario che il Comune di Udine ha preparato per celebrare la Fieste de Patrie dal Friûl, che si festeggia il 3 ...ilgazzettino