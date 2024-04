Le tensioni in Medio Oriente spingono oro e petrolio Brent vicino ai 90 dollari | al massimo da 5 mesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Si fanno sentire anche sui mercati le ripercussioni dell’aumento delleindopo l’attacco israeliano in Siria. Ne beneficia l’oro, spesso usato come bene rifugio, che fissa un record a 2.283l’oncia (31,1 grammi). Nell’ultimo mese le quotazioni sono salite dell’11%. Corrono anche i prezzi del. Il, greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per gli scambi europei, passa di mano a Londra a 89al barile, si tratta del valore più alto da circa 5. Il Wti americano supera gli 85, anch’esso ai massimi dallo scorso ottobre. Ilrisente anche dei tagli di produzione programmati dall’Opec+ e, in misura per ora modesta, degli attacchi ucraini ...