(Di martedì 2 aprile 2024) Pisa, 2 aprile 2024 - Mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 16.30, si terrà la quarta e ultima conferenza del ciclo “Essere piccoli. Viaggio nel microcosmo”. La conferenza si svolgerà in presenza nella Sala conferenze deldi Storia Naturale ed è ad accesso libero. “Ledei, protagonisti invisibili della connessione tra suolo e piante” Anche se siamo abituati a pensare ainelle forme che assumono quando sviluppano le fruttificazioni macroscopiche che noi usiamo come alimento, il vero corpo del fungo è nel suolo, dove le sue cellule lunghe e filiformi, le ife, crescono mettendo in attodi crescita, nutrizione e riproduzione diverse secondo il tipo di fungo. L’ampia variabilità di condizioni che caratterizzano i suoli, dovute a differenze ...

“Le strategie ecologiche dei funghi" al Museo di Calci - Al termine della conferenza sarà possibile osservare al microscopio come crescono in piastra i diversi funghi e osservare i corpi fruttiferi e la rete in vivo.lanazione

