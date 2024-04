Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 2 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Ci ritroviamo oggi, 2, ma dobbiamo ricordare che il nuovo mese è partito con Luna in Capricorno che oggi diventa ultimo quarto, segnale molto importante per tutte le vostre attività, che avranno nelle prossime settimane un'impennata clamorosa.pazzo, come dice la tradizione ma certamente pieno di amore per voi. Luna ultimo quarto invita alla riflessione, un tuffo nel mondo interiore per capire l'importanza dei sentimenti che provate. Toro Luna tra le montagne del Capricorno, voi quasi sulla cima di un nuovo successo professionale. ...