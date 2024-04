Le Regine del Crimine | Patrizia Messina Denaro | l' ambasciatrice di Cosa Nostra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024) Arrestata nel 2013, di fronte alla Corte disse: “Non faccio parte di. Io pago per il cognome che porto, ma di cui sono fieramente orgogliosa. Da vent’anni non ho contatti con mio fratello Matteo”. Poi le indagini smentirono quelle affermazioni rivelando il rapporto stretto che c’era tra fratello e sorella grazie alla quale il potere economico di Matteomorto nel settembre 2023 per un tumore, è aumentato a dismisura tanto che si parla di un patrimonio stimato (per difetto) e ben custodito all’estero che oscilla tra i quattro e i cinque miliardi di euro.