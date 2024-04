Le ragazze dell’Atletico Viareggio in paradiso Hanno vinto il campionato e approdano in B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Pare un sogno e invece è pura realtà. Il calcetto in Versilia è proprio una cosa seria e sa mettersi l’abito di gala anche nella sua declinazione al femminile. Dopo il Versilia C5 maschile stavolta l’impresa, di centrare la serie B nazionale, è firmata dalla. Un’impresa nell’impresa perché la società bianconera aveva in dote tanto entusiasmo - a partire dal capo delegazione e vice presidente Giulia Martelli -, ma non certo una struttura così sviluppata. Un progetto nato nel 2019 che ha letteralmente bruciato le tappe. Nello spareggio di Livorno contro il Firenze, che aveva chiuso la stagione regolare con gli stessi punti in classifica, motivate dalla possibilità di fare la storia, le bianconeremesso sotto le avversarie fin da subito portando a casa un 4-2 che vale il ...