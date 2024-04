Le liti sull’Ucraina spaccano i lepenisti e  Reconquête L’impatto sugli alleati europei

(Di martedì 2 aprile 2024) Parigi. Quando Jordan Bardella, nel febbraio 2023, applaudì in maniera plateale il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento europeo, suscitò parecc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina ci sono stati vari eventi pubblici per parlare del conflitto in molte città italiane. A Milano, sono stato a una interessante ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 12 marzo 2024 – Bandiera bianca in Ucraina? Il senatore Pier Ferdinando Casini , in Parlamento dal 1983, prima nella Dc e oggi eletto da indipendente nelle liste del Pd, in un’intervista ... (quotidiano)

Guerra Ucraina, Mosca: "Citeremo in giudizio Kiev per terrorismo" - La Russia insiste sulla pista Ucraina per l'attacco alla capitale russa, ribadendo che "gli investigatori hanno trovato prove. Mosca chiede di estradare il capo degli 007 per l'attentato al Crocus Cii ...tg24.sky

Acquista da 0.7€/sett - Chiesta estradizione di Malyuk. Il patriarca della Chiesa ortodossa russa ha definito l’invasione dell’Ucraina una «guerra santa» ...lastampa

Ucraina: Putin arruola altri 150mila soldati - Il presidente russo firma il decreto che estende l'età degli uomini fino a 30 anni obbligati al servizio militare ...tg.la7