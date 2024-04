Le Giornate delle Camelie a Villa Della Porta Bozzolo | torna ma mostra-mercato del Fai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024), sotto l’egida del Fai, ladi florovivaismo ‘Le’. L’evento, ospitato negli affascinanti spazi dia Casalzuigno (Varese) e molto apprezzato dagli appassionati di verde, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle ore 10 alle 18. Il pubblico non solo troverà in loco un’ampia selezione di piante da acquistare - dalle storiche Hagoromo, Okinami, Alba Maggi, General Coletti alle più recenti Black Lace, Dr. Burnside e Spring Festival fino ad arrivare alla Camellia Sinensis, meglio conosciuta come pianta del tè – ma avrà anche l’opportunità di ammirare oltre 150 varietà provenienti da floricolture del lago Maggiore,province di ...